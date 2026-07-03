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Affût au blaireau Dès 8 ans Altenach

vendredi 14 août 2026 · Altenach

Affût au blaireau Dès 8 ans Altenach

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
13 rue Sainte Barbe
Ville
68210 Altenach
Département
Haut-Rhin
Tarif

Altenach

Affût au blaireau Dès 8 ans

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-19 21:30:00

Date(s) :
2026-08-14 2026-08-19

Balade au cœur de la forêt au crépuscule, à la découverte du blaireau ! Sur réservation Inscription obligatoire
Véritable panda sundgauvien, le blaireau est un animal omniprésent et pourtant si discret. Installé à deux pas de chez nous, il se laisse régulièrement observer au crépuscule. Peut-être aurons-nous la chance de le voir sortir lors de cet affût…

Inscription obligatoire. 
Rendez-vous à la Maison de la Nature du Sundgau.   .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50  contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

A walk through the heart of the forest at dusk to spot badgers! By reservation only—Registration required

L’événement Affût au blaireau Dès 8 ans Altenach a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau

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