Affût au blaireau Dès 8 ans Altenach
vendredi 14 août 2026 · Altenach
Informations pratiques
Altenach
Affût au blaireau Dès 8 ans
13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-19 21:30:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-19
Balade au cœur de la forêt au crépuscule, à la découverte du blaireau ! Sur réservation Inscription obligatoire
Véritable panda sundgauvien, le blaireau est un animal omniprésent et pourtant si discret. Installé à deux pas de chez nous, il se laisse régulièrement observer au crépuscule. Peut-être aurons-nous la chance de le voir sortir lors de cet affût…
Inscription obligatoire.
Rendez-vous à la Maison de la Nature du Sundgau. .
13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
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English :
A walk through the heart of the forest at dusk to spot badgers! By reservation only—Registration required
L’événement Affût au blaireau Dès 8 ans Altenach a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau
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