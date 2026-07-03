Informations pratiques

Altenach

Affût au blaireau Dès 8 ans

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-19 21:30:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-19

Balade au cœur de la forêt au crépuscule, à la découverte du blaireau ! Sur réservation Inscription obligatoire

Véritable panda sundgauvien, le blaireau est un animal omniprésent et pourtant si discret. Installé à deux pas de chez nous, il se laisse régulièrement observer au crépuscule. Peut-être aurons-nous la chance de le voir sortir lors de cet affût…

Inscription obligatoire.

Rendez-vous à la Maison de la Nature du Sundgau. .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

A walk through the heart of the forest at dusk to spot badgers! By reservation only—Registration required

L’événement Affût au blaireau Dès 8 ans Altenach a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau