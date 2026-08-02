Informations pratiques

Altenach

Stammtisch-Atelier Techniques de conservation des produits du jardin

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Les techniques de conservation des fruits et légumes du jardin, recettes, préparation, dégustation. Informations matériel à emporter, lors de l’inscription.

Edith, écojardinière passionnée, vous partage son expérience et toutes ses astuces pour conserver vos fruits et légumes du jardin ! Au programme présentation des différentes techniques et du matériel associé, préparation de plusieurs recettes et dégustation.

Un atelier placé sous le signe de la gourmandise et de la convivialité !

Vous recevrez, à la suite de votre inscription, la liste du matériel à apporter.

Inscription obligatoire avant le vendredi 18 septembre.

15 places. Rendez-vous à la Maison de la Nature du Sundgau. .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

Techniques for preserving garden fruits and vegetables, recipes, preparation, and tasting. Information on materials to bring will be provided upon registration.

L’événement Stammtisch-Atelier Techniques de conservation des produits du jardin Altenach a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de tourisme du Sundgau