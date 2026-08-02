Stammtisch-Atelier Techniques de conservation des produits du jardin Altenach
samedi 19 septembre 2026 · Altenach
Informations pratiques
Altenach
Stammtisch-Atelier Techniques de conservation des produits du jardin
13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Les techniques de conservation des fruits et légumes du jardin, recettes, préparation, dégustation. Informations matériel à emporter, lors de l’inscription.
Edith, écojardinière passionnée, vous partage son expérience et toutes ses astuces pour conserver vos fruits et légumes du jardin ! Au programme présentation des différentes techniques et du matériel associé, préparation de plusieurs recettes et dégustation.
Un atelier placé sous le signe de la gourmandise et de la convivialité !
Vous recevrez, à la suite de votre inscription, la liste du matériel à apporter.
Inscription obligatoire avant le vendredi 18 septembre.
15 places. Rendez-vous à la Maison de la Nature du Sundgau. .
13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
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English :
Techniques for preserving garden fruits and vegetables, recipes, preparation, and tasting. Information on materials to bring will be provided upon registration.
L’événement Stammtisch-Atelier Techniques de conservation des produits du jardin Altenach a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de tourisme du Sundgau
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