Dessinons la nature Animation spéciale familles Altenach
jeudi 16 juillet 2026 · Altenach
Informations pratiques
Altenach
Dessinons la nature Animation spéciale familles
13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Apprenez à observer la nature et découvrez une multitude de techniques de dessin. Sur inscription.
Gabrielle vous proposera une multitude de techniques de dessin. Elle vous apprendra à observer la nature pour inspirer vos créations réalistes ou imaginaires…
Inscription obligatoire. À partir de 5 ans. 20 places.
Rendez-vous à la Maison de la Nature du Sundgau.
En partenariat avec la CAF du Haut-Rhin. .
13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
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English :
Learn to observe nature and discover a wide variety of drawing techniques. Registration required.
L’événement Dessinons la nature Animation spéciale familles Altenach a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau
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