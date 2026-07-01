Informations pratiques

Altenach

Dessinons la nature Animation spéciale familles

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Apprenez à observer la nature et découvrez une multitude de techniques de dessin. Sur inscription.

Gabrielle vous proposera une multitude de techniques de dessin. Elle vous apprendra à observer la nature pour inspirer vos créations réalistes ou imaginaires…

Inscription obligatoire. À partir de 5 ans. 20 places.

Rendez-vous à la Maison de la Nature du Sundgau.

En partenariat avec la CAF du Haut-Rhin. .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

Learn to observe nature and discover a wide variety of drawing techniques. Registration required.

L’événement Dessinons la nature Animation spéciale familles Altenach a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau