Balade contée Altenach
Balade contée Altenach vendredi 10 juillet 2026.
Altenach
Balade contée
13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 20:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Balade poétique mêlant musique et contes, pour un moment hors du temps. Sur inscription.
Laissez-vous emporter par une promenade contée menée par Danièle Merzisen, accompagnée d’un musicien. Tout au long du parcours, récits et mélodies se mêlent pour faire naître des histoires empreintes de poésie. Un moment suspendu, entre nature et imaginaire. .
13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
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English :
A poetic stroll combining music and storytelling, for a timeless experience. Registration required.
L’événement Balade contée Altenach a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau
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