Autour du sentier de l’eau entre Altenach et Manspach Altenach
Autour du sentier de l’eau entre Altenach et Manspach Altenach jeudi 30 juillet 2026.
Altenach
Autour du sentier de l’eau entre Altenach et Manspach
13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Profitez d’une balade autour de l’eau. Sur inscription
Inauguré en 2025, le sentier de l’eau vous invite à suivre le fil de l’histoire et de la nature au coeur d’Altenach. Fontaines, source, puits artésien, étang ou encore rigole d’alimentation chaque étape révèle une facette du patrimoine lié à l’eau. Accordez-vous une promenade dépaysante sur les traces de l’eau et découvrez la richesse de ce territoire façonné par cet élément indissociable de notre territoire.
Inscription obligatoire. À partir de 8 ans. 20 places.
Rendez-vous à la Maison de la Nature du Sundgau. .
13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
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English :
Enjoy a walk along the water. Registration required
L’événement Autour du sentier de l’eau entre Altenach et Manspach Altenach a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau
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