Radio Banane (représentation scolaire), Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne
Radio Banane (représentation scolaire), Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.
Radio Banane (représentation scolaire) Vendredi 19 juin, 14h00 Parc des Droits de l’Homme Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T14:00:00+02:00 – 2026-06-19T14:40:00+02:00
Fin : 2026-06-19T14:00:00+02:00 – 2026-06-19T14:40:00+02:00
Au cœur de la jungle, Aristote le petit singe fait une surprenante découverte et décide de lancer une radio-pirate. Cette dernière devient vite un phénomène planétaire… Imaginé comme une expérience théâtrale immersive, ce spectacle pour enfant est tiré du livre de Clémentine Mélois et Rudy Spiessert.
Places limitées
À partir de 6 ans
Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Au cœur de la jungle, Aristote le petit singe fait une surprenante découverte et décide de lancer une radio-pirate. Cette dernière devient vite un phénomène planétaire…
© Pierre Acobas
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