Radio show : soirée de fin de saison Prun Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 19:00 – 23:00

Gratuit : oui

Pour finir cette saison en beauté la radio associative Prun’ vous concocte une performance radiophonique inédite sur le thème de la nuit et des DJ sets Prun’ jusqu’à minuit.Évènement ouvert à tous·tes et gratuit

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



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