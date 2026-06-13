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Radio show : soirée de fin de saison Prun Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Radio show : soirée de fin de saison Prun Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Radio show : soirée de fin de saison Prun Caserne Mellinet/La Générale Nantes jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Caserne Mellinet/La Générale

Adresse : 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 19:00 – 23:00
Gratuit : oui   

Pour finir cette saison en beauté la radio associative Prun’ vous concocte une performance radiophonique inédite sur le thème de la nuit et des DJ sets Prun’ jusqu’à minuit.Évènement ouvert à tous·tes et gratuit

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000


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