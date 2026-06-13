Radio show : soirée de fin de saison Prun Caserne Mellinet/La Générale Nantes
Radio show : soirée de fin de saison Prun Caserne Mellinet/La Générale Nantes jeudi 18 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 19:00 – 23:00
Gratuit : oui
Pour finir cette saison en beauté la radio associative Prun’ vous concocte une performance radiophonique inédite sur le thème de la nuit et des DJ sets Prun’ jusqu’à minuit.Évènement ouvert à tous·tes et gratuit
Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
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