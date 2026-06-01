RAFIKI — Soirée des fiertés, Cinéma du TNB, Rennes

RAFIKI — Soirée des fiertés Jeudi 18 juin, 19h00 Cinéma du TNB Ille-et-Vilaine

Tarif unique 6,50 € + Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T19:00:00+02:00 – 2026-06-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T19:00:00+02:00 – 2026-06-18T21:00:00+02:00

Le Cinéma du TNB, en partenariat avec Iskis, le centre LGBTI+ de Rennes et le festival Regard(s), propose une soirée dans le cadre du mois des fiertés, avec la projection du film Rafiki de Wanuri Kahiu.

Soirée en partenariat avec les associations Iskis, SOS Homophobie, GLS Rennes, Contact35, Le Refuge, à retrouver au TNB dès 18h dans le Hall Cinéma (3e étage).

RAFIKI de Wanuri Kahiu

1h22, Afrique du Sud / Kenya / France, 2018

À Nairobi, Kena et Ziki mènent 2 vies de jeunes lycéennes bien différentes, mais cherchent chacune à leur façon à poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se croisent en pleine campagne électorale au cours de laquelle s’affrontent leurs pères respectifs. Attirées l’une vers l’autre dans une société kenyane conservatrice, les 2 jeunes femmes vont être contraintes de choisir entre amour et sécurité.

Séance suivie d’une rencontre avec Marilou Duponchel, critique de cinéma (membre du jury de la Queer Palm 2021), avec le soutien de l’ADRC

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=2201 »}]

Le Cinéma du TNB, en partenariat avec Iskis, le centre LGBTI+ de Rennes et le festival Regard(s), propose une soirée dans le cadre du mois des fiertés, avec le film RAFIKI de Wanuri Kahiu. soirée des fiertés mois des fiertés