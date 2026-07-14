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AGENDA · Montaigu-Vendée

RAID CARNA MAINES Concours de pêche aus leurres Montaigu-Vendée

dimanche 11 octobre 2026 · Montaigu-Vendée

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
Place du Gué des Joncs
Ville
85600 Montaigu-Vendée
Département
Vendée
Tarif

Montaigu-Vendée

RAID CARNA MAINES Concours de pêche aus leurres

Place du Gué des Joncs Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 07:30:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

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Place du Gué des Joncs Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire   raidcarnamaines@gmail.com

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English :

L’événement RAID CARNA MAINES Concours de pêche aus leurres Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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