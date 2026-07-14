AGENDA · Montaigu-Vendée
RAID CARNA MAINES Concours de pêche aus leurres Montaigu-Vendée
dimanche 11 octobre 2026 · Montaigu-Vendée
Informations pratiques
Montaigu-Vendée
RAID CARNA MAINES Concours de pêche aus leurres
Place du Gué des Joncs Montaigu-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 07:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
.
Place du Gué des Joncs Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire raidcarnamaines@gmail.com
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English :
L’événement RAID CARNA MAINES Concours de pêche aus leurres Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Terres de Montaigu
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