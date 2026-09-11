Informations pratiques

Hénin-Beaumont

Raid découverte de la CAHC

1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Dans le cadre du week-end sport santé nature de la CAHC

Au programme de cet événement, trois épreuves vous seront proposées une course d’orientation, une pétanque cible et un DISC golf. .

1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont 62110 Pas-de-Calais Hauts-de-France

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English :

As part of the CAHC’s Sports, Health, and Nature Weekend

L’événement Raid découverte de la CAHC Hénin-Beaumont a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Lens-Liévin