Raid Famille Saint-Lyphard
samedi 29 août 2026 · Saint-Lyphard
Informations pratiques
Saint-Lyphard
Raid Famille
Complexe de la Vinière Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 13:30:00
fin : 2026-08-29 17:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Participez à une après-midi conviviale et sportive à Saint-Lyphard avec le Raid Famille 2026, organisé par le Tennis Club de Saint-Lyphard.
Cette animation en duo (un adulte ou jeune dès 16 ans accompagné d’un enfant dès 7 ans) propose de découvrir plusieurs activités ludiques dans une ambiance familiale stand-up paddle, pickleball, biathlon laser, parcours à l’aveugle et sarbacane d’orientation.
Un espace bar et gâteaux sera également proposé sur place. Une belle occasion de profiter de la fin de l’été à Saint-Lyphard en mêlant loisirs, découverte et esprit d’équipe.
Inscription par téléphone ou sur place. .
Complexe de la Vinière Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 35 06 11
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English :
L’événement Raid Famille Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44
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