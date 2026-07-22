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AGENDA · Saint-Lyphard

Raid Famille Saint-Lyphard

samedi 29 août 2026 · Saint-Lyphard

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Complexe de la Vinière
Ville
44410 Saint-Lyphard
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Lyphard

Raid Famille

Complexe de la Vinière Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 13:30:00
fin : 2026-08-29 17:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Participez à une après-midi conviviale et sportive à Saint-Lyphard avec le Raid Famille 2026, organisé par le Tennis Club de Saint-Lyphard.
Cette animation en duo (un adulte ou jeune dès 16 ans accompagné d’un enfant dès 7 ans) propose de découvrir plusieurs activités ludiques dans une ambiance familiale stand-up paddle, pickleball, biathlon laser, parcours à l’aveugle et sarbacane d’orientation.

Un espace bar et gâteaux sera également proposé sur place. Une belle occasion de profiter de la fin de l’été à Saint-Lyphard en mêlant loisirs, découverte et esprit d’équipe.
Inscription par téléphone ou sur place.   .

Complexe de la Vinière Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 30 35 06 11 

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English :

L’événement Raid Famille Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44

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