Raid Rose de Chatu Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet
dimanche 27 septembre 2026 · Ensemble Charles Bringuier · Chatuzange-le-Goubet
Informations pratiques
Chatuzange-le-Goubet
Raid Rose de Chatu
Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
15€ pour les marches et la course non chronométrée
20€ pour les courses chronométrées
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Parce que c’est bon pour la santé, courez, marchez, bougez, participez au Raid Rose de Chatu le 27 septembre 2026, pour le TOP Départ d’octobre rose.
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Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 01 37 35
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English :
Because it’s good for your health, run, walk, get moving, and join the Raid Rose de Chatu on September 27, 2026, to kick off Pink October.
L’événement Raid Rose de Chatu Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-07-10 par Valence Romans Tourisme