Raid Rose de Chatu Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet

Informations pratiques

Chatuzange-le-Goubet

Raid Rose de Chatu

Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

15€ pour les marches et la course non chronométrée

20€ pour les courses chronométrées

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Parce que c’est bon pour la santé, courez, marchez, bougez, participez au Raid Rose de Chatu le 27 septembre 2026, pour le TOP Départ d’octobre rose.

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Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 01 37 35

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English :

Because it’s good for your health, run, walk, get moving, and join the Raid Rose de Chatu on September 27, 2026, to kick off Pink October.

L’événement Raid Rose de Chatu Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-07-10 par Valence Romans Tourisme