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AGENDA · Chatuzange-le-Goubet

Raid Rose de Chatu Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet

dimanche 27 septembre 2026 · Ensemble Charles Bringuier · Chatuzange-le-Goubet

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Ensemble Charles Bringuier
Adresse
14 place du 19 Mars 1962
Ville
26300 Chatuzange-le-Goubet
Département
Drôme
Tarif
15 15 20 15€ pour les marches et la course non chronométrée 20€ pour les courses chronométrées

Chatuzange-le-Goubet

Raid Rose de Chatu

Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

15€ pour les marches et la course non chronométrée
20€ pour les courses chronométrées

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Parce que c’est bon pour la santé, courez, marchez, bougez, participez au Raid Rose de Chatu le 27 septembre 2026, pour le TOP Départ d’octobre rose.
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Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 01 37 35 

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English :

Because it’s good for your health, run, walk, get moving, and join the Raid Rose de Chatu on September 27, 2026, to kick off Pink October.

L’événement Raid Rose de Chatu Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-07-10 par Valence Romans Tourisme

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