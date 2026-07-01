Kayak au clair de lune Base Nautique du Martinet Chatuzange-le-Goubet
mardi 21 juillet 2026 · Base Nautique du Martinet · Chatuzange-le-Goubet
Informations pratiques
Chatuzange-le-Goubet
Kayak au clair de lune
Base Nautique du Martinet 3055 route Louis Pasteur Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Nous profiterons de la pleine lune pour voguer sur l’Isère et pour profiter en ces temps de canicule d’une bulle de fraîcheur. Ouvert à tous à condition de savoir nager.
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Base Nautique du Martinet 3055 route Louis Pasteur Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 17 35 39 kayak.carp26@gmail.com
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English :
We’ll take advantage of the full moon to go boating on the Isère and enjoy a breath of fresh air during this heat wave. Open to everyone, provided you know how to swim.
L’événement Kayak au clair de lune Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme
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