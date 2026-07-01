Visites de L’entreprise Mes délices Briochés Mes Délices Briochés Chatuzange-le-Goubet
mercredi 8 juillet 2026 · Mes Délices Briochés · Chatuzange-le-Goubet
Informations pratiques
Chatuzange-le-Goubet
Visites de L’entreprise Mes délices Briochés
Mes Délices Briochés 155 allée Hippocrate Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-15
Au programme une visite guidée complète de l’entreprise, la visite se poursuit par une dégustation et pour finir une petite surprise vous attend. Le prix est de 5€.
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Mes Délices Briochés 155 allée Hippocrate Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 87 71 38 35 eb@mesdelicesbrioches.fr
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English :
On the agenda: a comprehensive guided tour of the company, followed by a tasting, and to top it off, a little surprise awaits you. The price is 5?.
L’événement Visites de L’entreprise Mes délices Briochés Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-06-29 par Valence Romans Tourisme
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