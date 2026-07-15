Visite guidée des coulisses de Nos Délices Briochés Mes délices briochés Chatuzange-le-Goubet
mardi 18 août 2026 · Mes délices briochés · Chatuzange-le-Goubet
Informations pratiques
Chatuzange-le-Goubet
Visite guidée des coulisses de Nos Délices Briochés
Mes délices briochés 155 allée Hippocrate Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-18 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-25
Découvrez les secrets de Nos Délices Briochés!
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Mes délices briochés 155 allée Hippocrate Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 28 69 contact@mesdelicesbrioches.fr
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English :
Discover the secrets behind our delicious brioche treats!
L’événement Visite guidée des coulisses de Nos Délices Briochés Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-07-15 par Valence Romans Tourisme