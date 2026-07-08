Kayak sous l’éclipse Base nautique du Martinet Chatuzange-le-Goubet

Informations pratiques

Chatuzange-le-Goubet

Kayak sous l’éclipse

Base nautique du Martinet 3055 Route Louis Pasteur Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Vivez une aventure unique en faisans du kayak sous l’éclipse organisé par Kayak Carp 26 ! Une animation sportive mêlant kayak, sensations et loisirs pour profiter pleinement de ce moment rare sur l’eau.

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Base nautique du Martinet 3055 Route Louis Pasteur Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 17 35 39 kayak.carp26@gmail.com

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English :

Experience a unique kayaking adventure under the eclipse, organized by Kayak Carp 26! A sporting event that combines kayaking, thrills, and recreation so you can fully enjoy this rare moment on the water.

L’événement Kayak sous l’éclipse Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme