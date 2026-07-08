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AGENDA · Chatuzange-le-Goubet

Kayak sous l’éclipse Base nautique du Martinet Chatuzange-le-Goubet

mercredi 12 août 2026 · Base nautique du Martinet · Chatuzange-le-Goubet

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Base nautique du Martinet
Adresse
3055 Route Louis Pasteur
Ville
26300 Chatuzange-le-Goubet
Département
Drôme
Tarif
20 20 20

Chatuzange-le-Goubet

Kayak sous l’éclipse

Base nautique du Martinet 3055 Route Louis Pasteur Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Vivez une aventure unique en faisans du kayak sous l’éclipse organisé par Kayak Carp 26 ! Une animation sportive mêlant kayak, sensations et loisirs pour profiter pleinement de ce moment rare sur l’eau.
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Base nautique du Martinet 3055 Route Louis Pasteur Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 17 35 39  kayak.carp26@gmail.com

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English :

Experience a unique kayaking adventure under the eclipse, organized by Kayak Carp 26! A sporting event that combines kayaking, thrills, and recreation so you can fully enjoy this rare moment on the water.

L’événement Kayak sous l’éclipse Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme

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