RAIN présente LE JUIICE + ENOCK + TAYMON + SUGAR TANTINE + BB4X4 Salle de La Cité Rennes 17 et 18 avril Ille-et-Vilaine

de 8€ à 27,50€

Rain invite 5 artistes pour une soirée hip-hop

Pour son premier événement, l’association RAIN invite en exclusivité

☔️ LE JUIICE, véritable « Trap Mama », devenue figure incontournable du paysage rap français avec cinq projets tous plus authentiques les uns que les autres. Loin de se cantonner à la trap, elle nous dévoile l’étendue de sa sensibilité et jongle entre bangers et tracks mélancoliques.

️ ENOCK, lauréat du tremplin national Buzz Booster en 2024, influencé par Frank Ocean, The Weekend, Brent Faiyaz et l’imagerie de Basquiat, il construit un univers musical à la croisée du R&B et du hip-hop, à la fois personnel et percutant.

⛈️ TAYMON, qui pour son premier EP Entertaymon, tord les codes du rap, du rock et de l’électro pour constituer un univers unique au service d’une scénographie moderne et audacieuse. Il fera sa release party, à l’occasion d’un show accompagné d’un batteur et de deux artistes drags.

SUGAR TANTINE, DJ d’origine martiniquaise et fondatrice des événements LAKAY, elle fait de chaque set un espace de partage et de liberté. Entre shatta, bouyon, dancehall, rap et afrohouse, ses dancefloors se transforment en véritable performance.

BB4X4, DJ membre du collectif Club Magma, elle est connue pour ses sets énergiques inspirés des musiques actuelles afro-caribéennes. Retrouvez-la pour une superbe selecta rap en ouverture de soirée et lors des interplateaux.

17 AVRIL 2026

SALLE DE LA CITÉ, 35000 RENNES

⏰ 19h-00h30

❗️Cette soirée se veut être un espace bienveillant et inclusif, dans lequel chacun·e peut profiter tout en se sentant respecté·e et en sécurité. Toute forme de discrimination est interdite. L’association s’engage à être vigilante et à exclure toute personne au comportement ou aux propos violents ou irrespectueux.

Début : 2026-04-17T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-18T00:30:00.000+02:00

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



