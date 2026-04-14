Arlequin dans la tempête, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes
Arlequin dans la tempête, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes vendredi 17 avril 2026.
Arlequin dans la tempête Vendredi 17 avril, 20h30 ADEC / Maison du Théâtre amateur Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:00:00+02:00
Dans le cadre de la prochaine création de la cie L’Instant dissonant, “La Mesnie Hellequin”, qui verra le jour en 2027 aux Tombées de la Nuit, Guillaume Lambert a mené un atelier autour du chœur parlé au théâtre avec des amateurs et des amatrices de l’ADEC. Découvrez-les sur scène, dans les costumes imaginés et conçus par un groupe ayant suivi le stage costume avec Lise Crétiaux, costumière de la compagnie.
ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/arlequin-dans-la-tempete-ven-17-avr-a-20h30 »}]
Dans le cadre de la prochaine création de la cie L’Instant dissonant, “La Mesnie Hellequin”, Guillaume Lambert a mené un atelier autour du chœur parlé au théâtre. Théâtre
Adec
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