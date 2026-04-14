Arlequin dans la tempête, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes

Arlequin dans la tempête Vendredi 17 avril, 20h30 ADEC / Maison du Théâtre amateur Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:00:00+02:00

Dans le cadre de la prochaine création de la cie L’Instant dissonant, “La Mesnie Hellequin”, qui verra le jour en 2027 aux Tombées de la Nuit, Guillaume Lambert a mené un atelier autour du chœur parlé au théâtre avec des amateurs et des amatrices de l’ADEC. Découvrez-les sur scène, dans les costumes imaginés et conçus par un groupe ayant suivi le stage costume avec Lise Crétiaux, costumière de la compagnie.

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/arlequin-dans-la-tempete-ven-17-avr-a-20h30 »}]

Dans le cadre de la prochaine création de la cie L’Instant dissonant, “La Mesnie Hellequin”, Guillaume Lambert a mené un atelier autour du chœur parlé au théâtre. Théâtre

Adec