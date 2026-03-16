La météo en Bretagne : particularismes, contrastes et évolution Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 14 avril, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

À partir d’exemples concrets, les météorologues Jérôme Dréano et Sébastien Decaux nous invitent à découvrir les coulisses de la prévision météo.

Comment prévoit-on le temps qu’il fera demain en Bretagne ? Quelle est la différence entre météo et climat ? Membres de Météo Bretagne et Météo Concept, les deux spécialistes nous éclairent sur le rôle des modèles numériques, l’importance de l’expertise humaine ou encore l’évolution récente du climat breton et ses conséquences sur notre manière d’anticiper les phénomènes météorologiques.

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​Météo Bretagne et Météo Concept structurent un réseau d’observation et de stations météorologiques réparties sur le territoire breton, contribuant à une meilleure compréhension des nuances climatiques locales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-14T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-14T22:30:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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