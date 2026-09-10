Rallye culturel à St-Martin-Terressus, Saint-Martin-Terressus, Saint-Martin-Terressus
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Martin-Terressus
Informations pratiques
Rallye culturel à St-Martin-Terressus 19 et 20 septembre Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir l’histoire du bourg de Saint-Martin-Terressus à travers un rallye pédestre.
À l’aide d’un livret et d’une carte fournis par l’association Terra Sudoris, partez à la découverte du patrimoine de la commune et répondez aux questions proposées tout au long du parcours.
Saint-Martin-Terressus 87400 Saint-Martin-Terressus Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0622751131 [{« type »: « phone », « value »: « 0622751131 »}, {« type »: « email », « value »: « terrasudoris87@gmail.com »}]
Venez découvrir l’Histoire du Bourg de St-Martin-Terressus à travers un rallye pédestre. A l’aide d’un livret fourni par l’association TERRA SUDORIS vous pourrez répondre à des questions sur le de la…
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