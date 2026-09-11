Rallye dans le parc Jean-Paul II et le square de l’Abbé Derry, Square de l’abbé Derry, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Rallye dans le parc Jean-Paul II et le square de l’Abbé Derry Samedi 19 septembre, 14h00 Square de l’abbé Derry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Les Espaces ludiques d’Issy organisent un grand rallye qui vous fera découvrir l’histoire d’Issy et notamment le square de l’abbé Derry et le parc Jean-Paul II, lieux chargés d’histoire, qui constituent avec le Séminaire Saint-Sulpice l’un des rares grands domaines de l’Ancien Régime qui ait survécu jusqu’à nos jours en région parisienne.

Square de l’abbé Derry 18 rue de l’Abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France Le square de l’abbé Derry qui borde la ludothèque est aussi une entrée du parc Jean-Paul II, lieu chargé d’histoire, qui constitue avec le Séminaire Saint-Sulpice l’un des rares grands domaines de l’Ancien Régime qui ait survécu jusqu’à nos jours en région parisienne. La reine Margot, Bossuet, Fénelon, et bien d‘autres célébrités ont au cours des siècles arpenté ses allées.

Circuit « Rallye historique »

© Guilhem Vellut