Rallye-découverte : les secrets du petit patrimoine et de l’architecture Saint-Andréens, Siège CCAPV Saint André les Alpes, Saint-André-les-Alpes

Informations pratiques

Rallye-découverte : les secrets du petit patrimoine et de l’architecture Saint-Andréens Samedi 17 octobre, 10h00 Siège CCAPV Saint André les Alpes Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Prêt.e.s à relever le défi ? En autonomie et à votre rythme, découvrez les pépites patrimoniales et des détails architecturaux bien cachés du village !

Tout public / gratuit / RDV au stand OPAH sur le marché du village

Siège CCAPV Saint André les Alpes Saint André les Alpes Saint-André-les-Alpes 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Prêt.e.s à relever le défi ? En autonomie et à votre rythme, découvrez les pépites patrimoniales et des détails architecturaux bien cachés du village !

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