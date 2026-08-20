Rallye-découverte : les secrets du petit patrimoine et de l’architecture Saint-Andréens, Siège CCAPV Saint André les Alpes, Saint-André-les-Alpes
samedi 17 octobre 2026 · Siège CCAPV Saint André les Alpes · Saint-André-les-Alpes
Informations pratiques
Rallye-découverte : les secrets du petit patrimoine et de l’architecture Saint-Andréens Samedi 17 octobre, 10h00 Siège CCAPV Saint André les Alpes Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Prêt.e.s à relever le défi ? En autonomie et à votre rythme, découvrez les pépites patrimoniales et des détails architecturaux bien cachés du village !
Tout public / gratuit / RDV au stand OPAH sur le marché du village
Siège CCAPV Saint André les Alpes Saint André les Alpes Saint-André-les-Alpes 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Prêt.e.s à relever le défi ? En autonomie et à votre rythme, découvrez les pépites patrimoniales et des détails architecturaux bien cachés du village !
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