Spectacle « Bal de la compagnie Pernette », Siège CCAPV Saint André les Alpes, Saint-André-les-Alpes

Informations pratiques

Spectacle « Bal de la compagnie Pernette » Samedi 17 octobre, 17h00 Siège CCAPV Saint André les Alpes Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T17:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T17:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:30:00+02:00

Les artistes de la Compagnie Pernette vont inviter le public à danser sur le thème de l’architecture. Une idée originale, festive et vivante !

RDV dans salle culturelle du siège de la CCAPV

Tout public / gratuit / renseignements : 06 85 90 61 41

Siège CCAPV Saint André les Alpes Saint André les Alpes Saint-André-les-Alpes 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une idée originale, festive, vivante qui invite les spectateurs à la danse !

©Pernette