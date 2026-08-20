Spectacle « Bal de la compagnie Pernette », Siège CCAPV Saint André les Alpes, Saint-André-les-Alpes
samedi 17 octobre 2026 · Siège CCAPV Saint André les Alpes · Saint-André-les-Alpes
Informations pratiques
Spectacle « Bal de la compagnie Pernette » Samedi 17 octobre, 17h00 Siège CCAPV Saint André les Alpes Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T17:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T17:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:30:00+02:00
Les artistes de la Compagnie Pernette vont inviter le public à danser sur le thème de l’architecture. Une idée originale, festive et vivante !
RDV dans salle culturelle du siège de la CCAPV
Tout public / gratuit / renseignements : 06 85 90 61 41
Siège CCAPV Saint André les Alpes Saint André les Alpes Saint-André-les-Alpes 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Une idée originale, festive, vivante qui invite les spectateurs à la danse !
©Pernette