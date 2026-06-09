Rallye du Pays Basque Hasparren
Rallye du Pays Basque Hasparren vendredi 28 août 2026.
Hasparren
Rallye du Pays Basque
Place Harana Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Départ de la 1ère voiture à 16h15 du fronton municipal pour 2 spéciales.
Fin de cette journée à 21h51 pour la dernière voiture (si pas de blocage) .
Place Harana Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine rallye-pays-basque@orange.fr
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English : Rallye du Pays Basque
L’événement Rallye du Pays Basque Hasparren a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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