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Rallye du Pays Basque Hasparren

Rallye du Pays Basque Hasparren

Rallye du Pays Basque Hasparren samedi 29 août 2026.

Adresse : Place Harana

Ville : 64240 Hasparren

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Hasparren

Rallye du Pays Basque

Place Harana Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Départ de la 1ère voiture à 6h30 du fronton pour 8 spéciales sur la journée. Fin de cette journée à 19h14 pour la dernière voiture (si pas de blocage)
Repas au marché couvert le samedi soir   .

Place Harana Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   rallye-pays-basque@orange.fr

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English : Rallye du Pays Basque

L’événement Rallye du Pays Basque Hasparren a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque

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