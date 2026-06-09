Hasparren

Rallye du Pays Basque

Place Harana Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Départ de la 1ère voiture à 6h30 du fronton pour 8 spéciales sur la journée. Fin de cette journée à 19h14 pour la dernière voiture (si pas de blocage)

Repas au marché couvert le samedi soir .

Place Harana Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine rallye-pays-basque@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rallye du Pays Basque

L’événement Rallye du Pays Basque Hasparren a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque