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Rallye du Suran Foirail de la Chambière Saint-Denis-lès-Bourg

vendredi 18 septembre 2026 · Foirail de la Chambière · Saint-Denis-lès-Bourg

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Foirail de la Chambière
Adresse
200 rue de la Montbéliarde
Ville
01000 Saint-Denis-lès-Bourg
Département
Ain
Tarif

Saint-Denis-lès-Bourg

Rallye du Suran

Foirail de la Chambière 200 rue de la Montbéliarde Saint-Denis-lès-Bourg Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-18

31 eme Rallye du suran qui se deroulera le 18 et 19 Septembre 2026 au foirail de St Denis les Bourg
  .

Foirail de la Chambière 200 rue de la Montbéliarde Saint-Denis-lès-Bourg 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 79 63 06  rallyedusuran1@gmail.com

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English :

The 31st Suran Rally, which will take place on September 18 and 19, 2026, at the Foirail in St. Denis-les-Bourg

L’événement Rallye du Suran Saint-Denis-lès-Bourg a été mis à jour le 2026-07-02 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme

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