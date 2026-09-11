Informations pratiques

Rouen

Rallye gourmand en famille

esplanade Marcel duchamp Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 11:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Le samedi 10 octobre 2026, préparez-vous à une aventure gourmande en famille, avec 4 étapes de dégustation dans les belles adresses culinaires de Rouen ! Savourez le meilleur de la cuisine normande et vivez une expérience inoubliable mêlant saveurs, jeu et histoire locale adaptés aux petits et grands.

Au fil d’un parcours de 2 heures, faites étape chez 4 restaurateurs et commerçants soigneusement sélectionnés pour déguster des spécialités, de l’entrée au dessert. Saveurs du monde, traditions locales et artisans de bouche… chaque halte est une nouvelle découverte pour les petits comme pour les grands.

Entre dégustations et anecdotes, partagez un moment convivial où patrimoine et gastronomie se rencontrent dans une expérience ludique et savoureuse.Rendez-vous le samedi 10 octobre pour un rallye gourmand à vivre en famille !

Inclus entrée, plat, fromage, dessert, 1 boisson (parmi une sélection) par personne.

Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

A la fin du rallye, ENTRE 15H ET 16H30 déposez votre carte réponses dans l’urne située devant le Chapiteau place de la Cathédrale. L’urne sera fermée à 16h30, après cette heure, il ne sera plus possible de déposer vos réponses. Les gagnants (une équipe gagnante par parcours) seront contactés par téléphone vers 17h30.

La remise des lots aura lieu à 18h sous le chapiteau place de la Cathédrale. .

esplanade Marcel duchamp Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : Rallye gourmand en famille

L’événement Rallye gourmand en famille Rouen a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme Rouen tourisme