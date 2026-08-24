Rallye nature entre terre & eau Marais du Pont des Morands Montchanin

Informations pratiques

Montchanin

Rallye nature entre terre & eau

Marais du Pont des Morands Lieu-dit Pont des Morands Montchanin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 14:00:00

fin : 2026-10-23 16:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Saurez-vous déceler les secrets du marais ?

Sa faune et sa flore regorgent de mystères et de vertus qui sont très utiles à notre quotidien, notre bien-être… Venez donc les découvrir, les observer et jouer !

Le CPIE vous propose, seul ou en groupe, un jeu-rallye au cœur du marais énigmes, observations, devinettes… Idéal à faire en famille !

Entre 14h et 16h vous arrivez quand vous voulez !

Vous serez accueillis, à l’entrée du site, par l’animateur du CPIE distribution du livret-rallye, quelques consignes à vous donner… Ensuite, à vous de jouer, en toute autonomie.

Et repartez avec un petit cadeau, si vous parvenez à répondre à toutes les questions !

Durée du rallye +/- 45 min.

Venez nombreux ! Ouvert à tous et gratuit !

Rendez-vous sur le platelage du marais, le long de la voie vélo et du canal (petit parking au bord de la route, après la ZI) ! .

Marais du Pont des Morands Lieu-dit Pont des Morands Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rallye nature entre terre & eau

L’événement Rallye nature entre terre & eau Montchanin a été mis à jour le 2026-08-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)