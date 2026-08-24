Rallye nature entre terre & eau Marais du Pont des Morands Montchanin
vendredi 23 octobre 2026 · Marais du Pont des Morands · Montchanin
Informations pratiques
Montchanin
Rallye nature entre terre & eau
Marais du Pont des Morands Lieu-dit Pont des Morands Montchanin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 14:00:00
fin : 2026-10-23 16:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Saurez-vous déceler les secrets du marais ?
Sa faune et sa flore regorgent de mystères et de vertus qui sont très utiles à notre quotidien, notre bien-être… Venez donc les découvrir, les observer et jouer !
Le CPIE vous propose, seul ou en groupe, un jeu-rallye au cœur du marais énigmes, observations, devinettes… Idéal à faire en famille !
Entre 14h et 16h vous arrivez quand vous voulez !
Vous serez accueillis, à l’entrée du site, par l’animateur du CPIE distribution du livret-rallye, quelques consignes à vous donner… Ensuite, à vous de jouer, en toute autonomie.
Et repartez avec un petit cadeau, si vous parvenez à répondre à toutes les questions !
Durée du rallye +/- 45 min.
Venez nombreux ! Ouvert à tous et gratuit !
Rendez-vous sur le platelage du marais, le long de la voie vélo et du canal (petit parking au bord de la route, après la ZI) ! .
Marais du Pont des Morands Lieu-dit Pont des Morands Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Rallye nature entre terre & eau
L’événement Rallye nature entre terre & eau Montchanin a été mis à jour le 2026-08-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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