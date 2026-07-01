Informations pratiques

Pornic

Rallye nautique

Port de la Noëveillard Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-08-12 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-12

Rallye Nautique à Pornic Challenge sportif & culturel par l’École de Voile

Au programme

Envie de découvrir la baie de Pornic sous un nouveau jour ? Embarquez pour une aventure unique mêlant navigation et jeu de piste. À bord d’un J80, votre équipage s’élance pour une course d’orientation en mer pas comme les autres ici, pas de ligne d’arrivée classique, mais une série de bouées à débusquer.

Chaque balise atteinte vous livre un numéro précieux, indispensable pour résoudre les énigmes qui vous attendent. Culture générale, histoire locale et secrets maritimes viendront pimenter votre navigation. Accompagné par un chef de bord expérimenté, vous devrez allier stratégie, rapidité et réflexion pour espérer monter sur le podium lors du pot de remise des prix convivial qui clôturera cette expérience riche en sensations. .

Port de la Noëveillard Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 34 72 infos@cnpornic.com

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English :

Pornic Water Rally A Sports and Cultural Challenge Organized by the %C9cole de Voile%A0 %A0

L’événement Rallye nautique Pornic a été mis à jour le 2026-07-10 par I_OT Pornic