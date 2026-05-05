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Rallye Paris-Granville Sur les pas de Christian Dior Granville

Rallye Paris-Granville Sur les pas de Christian Dior Granville

Rallye Paris-Granville Sur les pas de Christian Dior Granville dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Cours Jonville

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Granville

Rallye Paris-Granville Sur les pas de Christian Dior

Cours Jonville Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:30:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Dans le cadre du rallye Paris-Granville sur les pas de Christian Dior organisé par le Club de l’Auto, une exposition de voitures est prévue au Cours Jonville.
Cette exposition sera suivie d’un concours d’élégance de 14h30 à 17h00.   .

Cours Jonville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 77 83 86 38  gilbert.pillet@hotmail.fr

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English : Rallye Paris-Granville Sur les pas de Christian Dior

L’événement Rallye Paris-Granville Sur les pas de Christian Dior Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer

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