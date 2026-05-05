Granville

Rallye Paris-Granville Sur les pas de Christian Dior

Cours Jonville Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:30:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Dans le cadre du rallye Paris-Granville sur les pas de Christian Dior organisé par le Club de l’Auto, une exposition de voitures est prévue au Cours Jonville.

Cette exposition sera suivie d’un concours d’élégance de 14h30 à 17h00. .

Cours Jonville Granville 50400 Manche Normandie +33 6 77 83 86 38 gilbert.pillet@hotmail.fr

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English : Rallye Paris-Granville Sur les pas de Christian Dior

L’événement Rallye Paris-Granville Sur les pas de Christian Dior Granville a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer