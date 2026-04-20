Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rallye pédestre et marché de producteurs Clugnat

Rallye pédestre et marché de producteurs Clugnat

Rallye pédestre et marché de producteurs Clugnat jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 23270 Clugnat

Département : Creuse

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Clugnat

Rallye pédestre et marché de producteurs

Place de l’église Clugnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 13:30:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Le comité des fêtes organise un rallye pédestre de 5km à partir de 13h30 suivi d’un marché de producteur à partir de 17h. Restauration sur place, food trucks variés et buvette. À partir de 20h, ambiance musicale par le groupe les D sont jetés concert, blind test et karaoké.   .

Place de l’église Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 49 07 63  cdf.clugnat@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rallye pédestre et marché de producteurs

L’événement Rallye pédestre et marché de producteurs Clugnat a été mis à jour le 2026-04-20 par Creuse Confluence Tourisme

À voir aussi à Clugnat (Creuse)