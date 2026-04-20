Clugnat

Rallye pédestre et marché de producteurs

Place de l’église Clugnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 13:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le comité des fêtes organise un rallye pédestre de 5km à partir de 13h30 suivi d’un marché de producteur à partir de 17h. Restauration sur place, food trucks variés et buvette. À partir de 20h, ambiance musicale par le groupe les D sont jetés concert, blind test et karaoké. .

Place de l’église Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 49 07 63 cdf.clugnat@laposte.net

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English : Rallye pédestre et marché de producteurs

L’événement Rallye pédestre et marché de producteurs Clugnat a été mis à jour le 2026-04-20 par Creuse Confluence Tourisme