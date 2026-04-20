Rallye pédestre et marché de producteurs Clugnat
Rallye pédestre et marché de producteurs Clugnat jeudi 14 mai 2026.
Clugnat
Rallye pédestre et marché de producteurs
Place de l’église Clugnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 13:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Le comité des fêtes organise un rallye pédestre de 5km à partir de 13h30 suivi d’un marché de producteur à partir de 17h. Restauration sur place, food trucks variés et buvette. À partir de 20h, ambiance musicale par le groupe les D sont jetés concert, blind test et karaoké. .
Place de l’église Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 49 07 63 cdf.clugnat@laposte.net
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English : Rallye pédestre et marché de producteurs
L’événement Rallye pédestre et marché de producteurs Clugnat a été mis à jour le 2026-04-20 par Creuse Confluence Tourisme