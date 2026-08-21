Rallye photo histo, Office de Tourisme des 7 Vallées, Hesdin-la-Forêt

Informations pratiques

Rallye photo histo Samedi 19 septembre, 15h00 Office de Tourisme des 7 Vallées Pas-de-Calais

Être muni d’un smartphone. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À vous de jouer ! Munis d’une photo ancienne, partez à la recherche de lieux mystères et capturez-les en selfie. Une aventure ludique pour petits et grands, avec à la clé des souvenirs créés tous ensemble !

Office de Tourisme des 7 Vallées 19 place d’Armes (Hesdin) 62140 Hesdin-La-Forêt Hesdin-la-Forêt 62140 Hesdin Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 (0)3 21 86 19 19 https://www.valleesdopale.com/fr/ https://www.facebook.com/7ValleesTourismeEnCotedOpale/;https://www.instagram.com/7valleestourismeencotedopale/ [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 21 86 19 19 »}]

À vous de jouer ! Munis d’une photo ancienne, partez à la recherche de lieux mystères et capturez-les en selfie. Une aventure ludique pour petits et grands, avec à la clé des souvenirs créés tous !…

© Margot Pruvost