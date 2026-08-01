Rallye photo Médiathèque de Pirou Médiathèque de Pirou Pirou
mercredi 19 août 2026 · Médiathèque de Pirou · Pirou
Informations pratiques
Pirou
Rallye photo Médiathèque de Pirou
Médiathèque de Pirou 4 Rue du Parc Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-19 11:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Pour la Journée mondiale de la photographie, venez participer à un rallye photo. Pour participer, rien de plus simple rendez-vous devant la médiathèque de Pirou. Et partez à la découverte des photos cachées dans le parc.
Départ de 10 h 30 à 11 h, avec trois niveaux différents proposés.
Activité gratuite et pour tous.
Nous demandons que les enfants soient accompagnés d’une personne majeure durant les activités.
Réservation conseillée mediatheque.pirou@gmail.com / 02 33 46 25 64 .
Médiathèque de Pirou 4 Rue du Parc Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 46 25 64 mediatheque.pirou@gmail.com
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English : Rallye photo Médiathèque de Pirou
L’événement Rallye photo Médiathèque de Pirou Pirou a été mis à jour le 2026-08-10 par Côte Ouest Centre Manche
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