Rallye photo Médiathèque de Pirou Médiathèque de Pirou Pirou

Informations pratiques

Pirou

Rallye photo Médiathèque de Pirou

Médiathèque de Pirou 4 Rue du Parc Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-08-19 11:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Pour la Journée mondiale de la photographie, venez participer à un rallye photo. Pour participer, rien de plus simple rendez-vous devant la médiathèque de Pirou. Et partez à la découverte des photos cachées dans le parc.

Départ de 10 h 30 à 11 h, avec trois niveaux différents proposés.

Activité gratuite et pour tous.

Nous demandons que les enfants soient accompagnés d’une personne majeure durant les activités.

Réservation conseillée mediatheque.pirou@gmail.com / 02 33 46 25 64 .

Médiathèque de Pirou 4 Rue du Parc Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 46 25 64 mediatheque.pirou@gmail.com

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English : Rallye photo Médiathèque de Pirou

L’événement Rallye photo Médiathèque de Pirou Pirou a été mis à jour le 2026-08-10 par Côte Ouest Centre Manche