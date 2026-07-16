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Rallye photo : souriez… à vous de jouer !, Théâtre du Vellein, Villefontaine

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre du Vellein · Villefontaine

Rallye photo : souriez… à vous de jouer !, Théâtre du Vellein, Villefontaine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre du Vellein
Adresse
149 avenue du driève 38090 Villefontaine
Ville
38090 Villefontaine
Département
Isère
Tarif
En solo, entre amis, en famille dès 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Munissez-vous de votre appareil photo numérique ou de votre smartphone.

Rallye photo : souriez… à vous de jouer ! Samedi 19 septembre, 10h00 Théâtre du Vellein Isère

En solo, entre amis, en famille dès 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Munissez-vous de votre appareil photo numérique ou de votre smartphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Des coulisses à la scène, partez à la découverte du Théâtre du Vellein muni de votre appareil photo numérique ou de votre smartphone.
En continu de 10h à 13h.
Journée en partenariat avec l’association « Pierres & Terres » de Villefontaine.

Théâtre du Vellein 149 avenue du driève 38090 Villefontaine Villefontaine 38090 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 96 78 96 http://levellein.capi-agglo.fr Le Vellein : on vous explique tout !
Des coulisses à la scène, partez à la découverte du Vellein et de ses mystères.
Des coulisses à la scène, partez à la découverte du Théâtre du Vellein muni de votre appareil photo numérique ou de votre smartphone.

©LeVellein

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