Rallye photo : souriez… à vous de jouer !, Théâtre du Vellein, Villefontaine
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre du Vellein · Villefontaine
Informations pratiques
Rallye photo : souriez… à vous de jouer ! Samedi 19 septembre, 10h00 Théâtre du Vellein Isère
En solo, entre amis, en famille dès 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Munissez-vous de votre appareil photo numérique ou de votre smartphone.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Des coulisses à la scène, partez à la découverte du Théâtre du Vellein muni de votre appareil photo numérique ou de votre smartphone.
En continu de 10h à 13h.
Journée en partenariat avec l’association « Pierres & Terres » de Villefontaine.
Théâtre du Vellein 149 avenue du driève 38090 Villefontaine Villefontaine 38090 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 96 78 96 http://levellein.capi-agglo.fr Le Vellein : on vous explique tout !
Des coulisses à la scène, partez à la découverte du Vellein et de ses mystères.
Des coulisses à la scène, partez à la découverte du Théâtre du Vellein muni de votre appareil photo numérique ou de votre smartphone.
©LeVellein