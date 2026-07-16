Rallye photo : souriez… à vous de jouer !, Théâtre du Vellein, Villefontaine

Informations pratiques

Rallye photo : souriez… à vous de jouer ! Samedi 19 septembre, 10h00 Théâtre du Vellein Isère

En solo, entre amis, en famille dès 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Munissez-vous de votre appareil photo numérique ou de votre smartphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Des coulisses à la scène, partez à la découverte du Théâtre du Vellein muni de votre appareil photo numérique ou de votre smartphone.

En continu de 10h à 13h.

Journée en partenariat avec l’association « Pierres & Terres » de Villefontaine.

Théâtre du Vellein 149 avenue du driève 38090 Villefontaine Villefontaine 38090 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 96 78 96 http://levellein.capi-agglo.fr Le Vellein : on vous explique tout !

Des coulisses à la scène, partez à la découverte du Vellein et de ses mystères.

Des coulisses à la scène, partez à la découverte du Théâtre du Vellein muni de votre appareil photo numérique ou de votre smartphone.

©LeVellein