Villefontaine et la Ville nouvelle, les projets étonnants auxquels vous avez échappé, La Caravane des possibles, Villefontaine

Informations pratiques

Villefontaine et la Ville nouvelle, les projets étonnants auxquels vous avez échappé Vendredi 18 septembre, 20h00 La Caravane des possibles Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Avec le projet de la Ville Nouvelle, l’État voyait Villefontaine comme une ville qui allait prendre beaucoup d’ampleur. Il y a des projets de la Ville nouvelle que l’on connait parce qu’ils ont vu le jour. Et puis, il y a les autres …

Certains projets ont été évoqués et sont uniquement restés dans les mémoires. D’autres ont été prévus et leur place dans le paysage peut encore être visible, mais ça ne s’est pas fait.

Une soirée pour découvrir Villefontaine et plus largement l’histoire de la Ville nouvelle de L’Isle d’Abeau. Vous ne ressortirez pas indemnes de cette soirée. Etonnement et rires sont au programme ! Vous ne verrez plus Villefontaine de la même manière …

En partenariat avec l’association Roue Libre

La Caravane des possibles Place de l’Echiquier, 38090 Villefontaine Villefontaine 38090 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 92 30 83 http://lacaravanedespossibles.fr https://www.facebook.com/cafeassociatifcaravanedespossibles Cette association (loi 1901) a pour but de créer et de faire vivre un lieu de rencontres et d’échanges, porté par une dynamique collective, autour d’un café-restaurant basé dans le quartier de Servenoble Parkings proches

Avec le projet de la Ville Nouvelle, l’État voyait Villefontaine comme une ville qui allait prendre beaucoup d’ampleur. Il y a des projets de la Ville nouvelle que l’on connait parce qu’ils ont vu le…

©Pierres&Terres