Rallye photos, Musée du Platin, La Flotte

Informations pratiques

Rallye photos 19 et 20 septembre Musée du Platin Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

D’image en image, partez à la découverte du village !

À partir de photographies fragmentées, saurez-vous retrouver les lieux représentés ?

Livret-jeu à retirer à l’accueil du Musée du Platin, de 10h à 16h.

Musée du Platin 4 cours Félix Faure, 17630 La Flotte La Flotte 17630 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 09 61 39 http://www.museeduplatin.fr Le musée du Platin est hébergé en plein cœur du village de La Flotte dans un bâtiment chargé d’histoire locale et insulaire : la distillerie Margotteau.

Le musée du Platin possède des collections riches et hétérogènes composées de fonds archéologiques et d’architecture médiévale, d’ethnographie régionale, d’art et de traditions populaires, de mobiliers, d’histoire maritime, de maquettes, de diaporamas et de photographies. La plupart des objets proviennent de dons de Flottais.

L’île-de-Ré de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle y est bien représentée pour montrer ce qu’était le territoire avant l’arrivée du tourisme et de ses nouvelles activités économiques.

D’image en image venez parcourez le village !