Visite commentée de l’Abbaye des Châteliers, Abbaye des Châteliers, La Flotte

Informations pratiques

Visite commentée de l’Abbaye des Châteliers Dimanche 20 septembre, 14h30 Abbaye des Châteliers Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes, point de rendez-vous sur le site de l’Abbaye.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

De sa fondation à ses derniers vestiges, plongez au cœur de l’histoire de l’abbaye des Châteliers et découvrez l’évolution de ce monument façonné au fil des siècles.

Abbaye des Châteliers Route du Fort de la Prée, 17630 La Flotte La Flotte 17630 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 09 61 39 http://www.museeduplatin.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 09 61 39 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@museeduplatin.fr »}] Les moines cisterciens fondèrent au XIIe siècle l’une des plus grandes abbayes du centre-ouest de la France. Son implantation fut déterminante pour le développement de Ré. Elle subit hélas les assauts des Anglais, puis les ravages des guerres de Religion, dont elle ne se remit pas.

Les vestiges de l’Abbaye suffisent à faire rêver à ses splendeurs passées. Ils font l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques depuis le 21 mai 1990.

De sa fondation aux derniers vestiges, plongez au coeur de l’histoire de l’Abbaye des Châteliers et laissez-vous conter l’évolution d’un monument façonné par les siècles.

©Musée du Platin