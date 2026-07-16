Visite commentée du musée du Platin, Musée du Platin, La Flotte

Informations pratiques

Visite commentée du musée du Platin Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée du Platin Charente-Maritime

Limité à 10 personnes. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Explorez les collections du musée pour découvrir l’histoire, les transformations et les savoir-faire d’une île entre terre et mer.

Un quiz avec une récompense à la clé vous sera proposé à la fin de la visite.

Tarif : 3,50 €.

Musée du Platin 4 cours Félix Faure, 17630 La Flotte La Flotte 17630 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 09 61 39 http://www.museeduplatin.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 09 61 39 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@museeduplatin.fr »}] Le musée du Platin est hébergé en plein cœur du village de La Flotte dans un bâtiment chargé d’histoire locale et insulaire : la distillerie Margotteau.

Le musée du Platin possède des collections riches et hétérogènes composées de fonds archéologiques et d’architecture médiévale, d’ethnographie régionale, d’art et de traditions populaires, de mobiliers, d’histoire maritime, de maquettes, de diaporamas et de photographies. La plupart des objets proviennent de dons de Flottais.

L’île-de-Ré de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle y est bien représentée pour montrer ce qu’était le territoire avant l’arrivée du tourisme et de ses nouvelles activités économiques.

Une exploration des objets de collection du musée pour comprendre l’histoire et les transformations d »une île et de ses savoir-faire entre terre & mer.

©Musée du Platin