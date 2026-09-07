Rallye Touristique 2026 (jeu de piste + visites), Place de la mairie, Brunelles, Arcisses
dimanche 20 septembre 2026 · Place de la mairie, Brunelles · Arcisses
Informations pratiques
Rallye Touristique 2026 (jeu de piste + visites) Dimanche 20 septembre, 08h30 Place de la mairie, Brunelles Eure-et-Loir
6€ par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Rallye touristique à la découverte du patrimoine percheron.
Au programme :
- Matin : jeu de piste en voiture à travers le Perche-Gouët (départ 8h30 de Brunelles)
- Midi : Pique-nique convivial (apportez votre repas)
- Après-midi : 2 visites guidées de lieux historiques locaux
- Début de soirée : Retour à Brunelles pour débriefer le jeu de piste autour d’un apéro offert par le comité
Recommandé : au moins 3 personnes par voiture
Place de la mairie, Brunelles Place de la mairie, Brunelles 28400 Arcisses Arcisses 28400 Brunelles Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 71 11 44 09 »}]
Rallye touristique à la découverte du patrimoine percheron.
©
À voir aussi à Arcisses (Eure-et-Loir)
- Marche solidaire au profit de l’Endométriose 2026 Arcisses 13 septembre 2026
- Rassemblement de véhicules anciens & d’exception #5 Arcisses 27 septembre 2026