Rallye Touristique 2026 (jeu de piste + visites), Place de la mairie, Brunelles, Arcisses

dimanche 20 septembre 2026 · Place de la mairie, Brunelles · Arcisses

Informations pratiques

Rallye Touristique 2026 (jeu de piste + visites) Dimanche 20 septembre, 08h30 Place de la mairie, Brunelles Eure-et-Loir

6€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Rallye touristique à la découverte du patrimoine percheron.

Au programme :

Matin : jeu de piste en voiture à travers le Perche-Gouët (départ 8h30 de Brunelles)

Midi : Pique-nique convivial (apportez votre repas)

Après-midi : 2 visites guidées de lieux historiques locaux

Début de soirée : Retour à Brunelles pour débriefer le jeu de piste autour d’un apéro offert par le comité

Recommandé : au moins 3 personnes par voiture

Place de la mairie, Brunelles Place de la mairie, Brunelles 28400 Arcisses Arcisses 28400 Brunelles Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 71 11 44 09 »}]

Rallye touristique à la découverte du patrimoine percheron.

©