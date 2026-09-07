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Rallye Touristique 2026 (jeu de piste + visites), Place de la mairie, Brunelles, Arcisses

dimanche 20 septembre 2026 · Place de la mairie, Brunelles · Arcisses

Rallye Touristique 2026 (jeu de piste + visites), Place de la mairie, Brunelles, Arcisses

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place de la mairie, Brunelles
Adresse
Place de la mairie, Brunelles 28400 Arcisses
Ville
28400 Arcisses
Département
Eure-et-Loir
Tarif
6€ par personne

Rallye Touristique 2026 (jeu de piste + visites) Dimanche 20 septembre, 08h30 Place de la mairie, Brunelles Eure-et-Loir

6€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Rallye touristique à la découverte du patrimoine percheron.
Au programme :

  • Matin : jeu de piste en voiture à travers le Perche-Gouët (départ 8h30 de Brunelles)
  • Midi : Pique-nique convivial (apportez votre repas)
  • Après-midi : 2 visites guidées de lieux historiques locaux
  • Début de soirée : Retour à Brunelles pour débriefer le jeu de piste autour d’un apéro offert par le comité

Recommandé : au moins 3 personnes par voiture

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Rallye touristique à la découverte du patrimoine percheron.

©

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