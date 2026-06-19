Rallye touristique moto MDO Hermes

Informations pratiques

Hermes

Rallye touristique moto MDO

Rue du 11 Novembre Hermes Oise

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10 18:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Envie d’une balade moto pas comme les autres ?

L’Association MDO Motards De l’Oise vous donne rendez-vous pour son tout premier Rallye Touristique MDO !

– un rallye d’orientation touristique

– des communes à découvrir

– des énigmes à résoudre

– un itinéraire à trouver

Un objectif se rapprocher au plus près du *kilométrage repère* défini par l’organisation !

Pas de vitesse, pas de chrono uniquement du plaisir, de la réflexion et de la convivialité sur les routes de l’Oise

Réservation obligatoire Places imitées

une session le matin / une session l’après-midi

1 seule inscription possible pour faire plaisir à un max de motards

Équipe de 3 à 5 motos (regroupement possible sur place)

Plusieurs prix à gagner, dont

Rallye MDO #1 (Kilométrage repère)

Prix de la photo la plus originale

Envie d’une balade moto pas comme les autres ?

L’Association MDO Motards De l’Oise vous donne rendez-vous pour son tout premier Rallye Touristique MDO !

– un rallye d’orientation touristique

– des communes à découvrir

– des énigmes à résoudre

– un itinéraire à trouver

Un objectif se rapprocher au plus près du *kilométrage repère* défini par l’organisation !

Pas de vitesse, pas de chrono uniquement du plaisir, de la réflexion et de la convivialité sur les routes de l’Oise

Réservation obligatoire Places imitées

une session le matin / une session l’après-midi

1 seule inscription possible pour faire plaisir à un max de motards

Équipe de 3 à 5 motos (regroupement possible sur place)

Plusieurs prix à gagner, dont

Rallye MDO #1 (Kilométrage repère)

Prix de la photo la plus originale .

Rue du 11 Novembre Hermes 60370 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to go on a motorcycle ride like no other?

The MDO Association—Motards De l’Oise—invites you to its very first MDO Tourist Rally!

– a tourist-oriented rally

– towns to discover

– puzzles to solve

– a route to find

One goal: get as close as possible to the *target mileage* set by the organizers!

No speed, no timing: just fun, thinking, and camaraderie on the roads of the Oise

Reservations required—limited spots available

One morning session / one afternoon session

Only one registration per person to allow as many riders as possible to participate

Teams of 3 to 5 motorcycles (teams can be formed on-site)

Several prizes to be won, including:

MDO Rally #1 (Mileage Challenge)

Prize for the most original photo

L’événement Rallye touristique moto MDO Hermes a été mis à jour le 2026-06-19 par Marquetteurs