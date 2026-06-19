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AGENDA · Hermes

Rallye touristique moto MDO Hermes

samedi 10 octobre 2026 · Hermes

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Rue du 11 Novembre
Ville
60370 Hermes
Département
Oise
Tarif
5 5 12 Tarif de base plein tarif

Hermes

Rallye touristique moto MDO

Rue du 11 Novembre Hermes Oise

Tarif : 5 – 5 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 18:30:00

Date(s) :
2026-10-10

Envie d’une balade moto pas comme les autres ?
L’Association MDO Motards De l’Oise vous donne rendez-vous pour son tout premier Rallye Touristique MDO !
– un rallye d’orientation touristique
– des communes à découvrir
– des énigmes à résoudre
– un itinéraire à trouver

Un objectif se rapprocher au plus près du *kilométrage repère* défini par l’organisation !
Pas de vitesse, pas de chrono uniquement du plaisir, de la réflexion et de la convivialité sur les routes de l’Oise

Réservation obligatoire Places imitées
une session le matin / une session l’après-midi
1 seule inscription possible pour faire plaisir à un max de motards

Équipe de 3 à 5 motos (regroupement possible sur place)
Plusieurs prix à gagner, dont
Rallye MDO #1 (Kilométrage repère)
Prix de la photo la plus originale
Envie d’une balade moto pas comme les autres ?
L’Association MDO Motards De l’Oise vous donne rendez-vous pour son tout premier Rallye Touristique MDO !
– un rallye d’orientation touristique
– des communes à découvrir
– des énigmes à résoudre
– un itinéraire à trouver

Un objectif se rapprocher au plus près du *kilométrage repère* défini par l’organisation !
Pas de vitesse, pas de chrono uniquement du plaisir, de la réflexion et de la convivialité sur les routes de l’Oise

Réservation obligatoire Places imitées
une session le matin / une session l’après-midi
1 seule inscription possible pour faire plaisir à un max de motards

Équipe de 3 à 5 motos (regroupement possible sur place)
Plusieurs prix à gagner, dont
Rallye MDO #1 (Kilométrage repère)
Prix de la photo la plus originale   .

Rue du 11 Novembre Hermes 60370 Oise Hauts-de-France  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to go on a motorcycle ride like no other?
The MDO Association—Motards De l’Oise—invites you to its very first MDO Tourist Rally!
– a tourist-oriented rally
– towns to discover
– puzzles to solve
– a route to find

One goal: get as close as possible to the *target mileage* set by the organizers!
No speed, no timing: just fun, thinking, and camaraderie on the roads of the Oise

Reservations required—limited spots available
One morning session / one afternoon session
Only one registration per person to allow as many riders as possible to participate

Teams of 3 to 5 motorcycles (teams can be formed on-site)
Several prizes to be won, including:
MDO Rally #1 (Mileage Challenge)
Prize for the most original photo

L’événement Rallye touristique moto MDO Hermes a été mis à jour le 2026-06-19 par Marquetteurs

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