Ramassage de déchets avec Wings of the Ocean, La Cocotte Solidaire, Nantes

Ramassage de déchets avec Wings of the Ocean Samedi 25 avril, 14h00 La Cocotte Solidaire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00

Rejoignez-nous pour une collecte de déchets printanière au départ de la Cocotte Solidaire sur l’Île de Versailles à 14h

Matériel (gants et sacs) fourni par l’association.

La Cocotte Solidaire 1 ile de versailles 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « claire.thibaud@wingsoftheocean.com »}]

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