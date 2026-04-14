Ramassage de déchets avec Wings of the Ocean, La Cocotte Solidaire, Nantes
Ramassage de déchets avec Wings of the Ocean, La Cocotte Solidaire, Nantes samedi 25 avril 2026.
Ramassage de déchets avec Wings of the Ocean Samedi 25 avril, 14h00 La Cocotte Solidaire Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00
Rejoignez-nous pour une collecte de déchets printanière au départ de la Cocotte Solidaire sur l’Île de Versailles à 14h
Matériel (gants et sacs) fourni par l’association.
La Cocotte Solidaire 1 ile de versailles 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « claire.thibaud@wingsoftheocean.com »}]
Ramassage de déchets citoyen déchets pollution
Wings of the Ocean
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