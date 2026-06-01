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Ramassage des déchets sur la petite plage petite plage Saint-Trojan-les-Bains

Ramassage des déchets sur la petite plage petite plage Saint-Trojan-les-Bains lundi 29 juin 2026.

Lieu : petite plage

Adresse : Boulevard de la plage

Ville : 17370 Saint-Trojan-les-Bains

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Trojan-les-Bains

Ramassage des déchets sur la petite plage

petite plage Boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 09:00:00
fin : 2026-06-29 12:00:00

Date(s) :
2026-06-29

Les ramassages des déchets avec les ânes reprennent du service
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petite plage Boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 60 29 83 

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English : Trash pickup on the small beach

Waste collection with donkeys back on track

L’événement Ramassage des déchets sur la petite plage Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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