Ramassage des déchets sur la petite plage petite plage Saint-Trojan-les-Bains lundi 29 juin 2026.

Saint-Trojan-les-Bains

Ramassage des déchets sur la petite plage

petite plage Boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 09:00:00

fin : 2026-06-29 12:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Les ramassages des déchets avec les ânes reprennent du service

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petite plage Boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 60 29 83

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English : Trash pickup on the small beach

Waste collection with donkeys back on track

L’événement Ramassage des déchets sur la petite plage Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes