Ramassage des déchets sur la petite plage petite plage Saint-Trojan-les-Bains
Ramassage des déchets sur la petite plage petite plage Saint-Trojan-les-Bains lundi 29 juin 2026.
Saint-Trojan-les-Bains
Ramassage des déchets sur la petite plage
petite plage Boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 09:00:00
fin : 2026-06-29 12:00:00
Date(s) :
2026-06-29
Les ramassages des déchets avec les ânes reprennent du service
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petite plage Boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 60 29 83
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English : Trash pickup on the small beach
Waste collection with donkeys back on track
L’événement Ramassage des déchets sur la petite plage Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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