Ramassage des déchets sur le littoral de la Réserve de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont
mercredi 23 septembre 2026 · Sainte-Marie-du-Mont
Informations pratiques
Sainte-Marie-du-Mont
Ramassage des déchets sur le littoral de la Réserve de Beauguillot
Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 16:30:00
Date(s) :
2026-09-23
Prêtez main forte aux agents de la Réserve naturelle nationale et aux bénévoles pour un chantier de ramassage des déchets de l’estran de la Réserve naturelle du Domaine de Beauguillot. Prévoir gants, bottes et tenue adaptée. Pot à l’issue du chantier. En partenariat avec le Comité Régional de la Conchyliculture. Réservation obligatoire. .
Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr
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English : Ramassage des déchets sur le littoral de la Réserve de Beauguillot
L’événement Ramassage des déchets sur le littoral de la Réserve de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-08-23 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
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