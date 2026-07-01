Ramène un plant de fraisier bio dans ton jardin Optim’ism La Lande Fertile Moëlan-sur-Mer
mercredi 15 juillet 2026 · Optim'ism La Lande Fertile · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Ramène un plant de fraisier bio dans ton jardin
Optim’ism La Lande Fertile 41 Rte de l’Île Percée Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Nous vous invitons à venir déterrer vous-même des plants de fraisiers bio cultivés à la Lande Fertile.
Le principe est simple
– Munis-toi d’une petite pelle, d’une paire de gants et d’un contenant
– Choisis tes plants dans les champs face à la mer (5 à 6 variétés dispos !)
– Donne le montant que tu souhaites et qui te semble juste
– Replante-le chez toi et profite de ses futures récoltes
C’est l’occasion de découvrir la production locale, de soutenir une agriculture biologique et de repartir avec un petit bout de la Lande Fertile à faire grandir dans ton potager !
Pensez à apporter des gants, un contenant, une petite pelle. .
Optim’ism La Lande Fertile 41 Rte de l’Île Percée Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 7 62 02 01 80
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English :
L’événement Ramène un plant de fraisier bio dans ton jardin Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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