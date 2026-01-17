Escapade aux Glénan en goélette Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer

Escapade aux Glénan en goélette Domaine de Beg Porz

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Une journée de mer avec skipper pour découvrir un archipel de rêve et passe une journée inoubliable. Prévoyez pique-nique et maillot ! A partir de 8 ans. .

Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 07 98

