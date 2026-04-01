Rand’Art édition 2026 Gevigney-et-Mercey
Rand’Art édition 2026 Gevigney-et-Mercey samedi 25 avril 2026.
Gevigney-et-Mercey
Rand’Art édition 2026
Salle de convivialité Gevigney-et-Mercey Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 07:45:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Nouvelle édition du Rand’Art à Gevigney-et-Mercey
Découvrez les œuvres d’arts d’artistes valides et en situation de handicap et participez une randonnée.
Vernissage de l’exposition le vendredi 24 avril, à 18h30
Au programme de la journée du 25 avril
– 7h45 accueil et inscriptions randonnée 16kms (départ à 8h45)
– 8h45 accueil et inscriptions randonnée 11kms (départ à 9h15)
– 9h15 accueil et inscriptions randonnée 6,5kms (départ à 9h45)
– 9h45 accueil et inscription randonnée 4kms
Participation à la randonnée 2€
Repas chili con carne sur inscription sur place. Tarif 13€
Animation par le groupe musical chicken rush de l’ESAT de Vesoul
Les œuvres seront visibles à la salle de convivialité de Gevigney-et-Mercey .
Salle de convivialité Gevigney-et-Mercey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté cdsa.hs@gmail.com
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English :
L’événement Rand’Art édition 2026 Gevigney-et-Mercey a été mis à jour le 2026-04-17 par JUSSEY TOURISME