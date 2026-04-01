Gevigney-et-Mercey

Rand’Art édition 2026

Salle de convivialité Gevigney-et-Mercey Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 07:45:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Nouvelle édition du Rand’Art à Gevigney-et-Mercey

Découvrez les œuvres d’arts d’artistes valides et en situation de handicap et participez une randonnée.

Vernissage de l’exposition le vendredi 24 avril, à 18h30

Au programme de la journée du 25 avril

– 7h45 accueil et inscriptions randonnée 16kms (départ à 8h45)

– 8h45 accueil et inscriptions randonnée 11kms (départ à 9h15)

– 9h15 accueil et inscriptions randonnée 6,5kms (départ à 9h45)

– 9h45 accueil et inscription randonnée 4kms

Participation à la randonnée 2€

Repas chili con carne sur inscription sur place. Tarif 13€

Animation par le groupe musical chicken rush de l’ESAT de Vesoul

Les œuvres seront visibles à la salle de convivialité de Gevigney-et-Mercey .

Salle de convivialité Gevigney-et-Mercey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté cdsa.hs@gmail.com

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English :

L’événement Rand’Art édition 2026 Gevigney-et-Mercey a été mis à jour le 2026-04-17 par JUSSEY TOURISME