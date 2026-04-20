Vide grenier de l’association Sportive et Culturelle de Gevigney-et-Mercey Gevigney-et-Mercey
Vide grenier de l’association Sportive et Culturelle de Gevigney-et-Mercey Gevigney-et-Mercey vendredi 1 mai 2026.
Gevigney-et-Mercey
Vide grenier de l’association Sportive et Culturelle de Gevigney-et-Mercey
Gevigney-et-Mercey Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
L’association sportive et culturelle de Gevigney et Mercey organise un vide grenier.
Retrouvez sur place un manège et des balades à poney gratuites.
Buvette et petite restauration sur place
L’ADAPEI et les établissements Lora vous ouvriront leurs portes pour l’occasion.
Fiche d’inscription au vide grenier disponible à la boulangerie de Gevigney ou par mail ou téléphone. .
Gevigney-et-Mercey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 52 16 53 asso.scgm@gmail.com
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L’événement Vide grenier de l’association Sportive et Culturelle de Gevigney-et-Mercey Gevigney-et-Mercey a été mis à jour le 2026-04-17 par JUSSEY TOURISME
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