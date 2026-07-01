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Rando 1/2 journée, Le Millepattes, Servon

jeudi 3 septembre 2026 · Le Millepattes · Servon

Rando 1/2 journée, Le Millepattes, Servon

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Lieu
Le Millepattes
Adresse
15 rue de la Poste - 77170 Servon
Ville
77170 Servon
Département
France métropolitaine

Rando 1/2 journée Jeudi 3 septembre, 08h30 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-03T08:30:00+02:00 – 2026-09-03T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-03T08:30:00+02:00 – 2026-09-03T13:00:00+02:00

Stationnement : Parking Rue du Lac à Tigery (près de l’école)
Distance : 11,6 km – Dénivelé : 99 m
Responsables: Viviane 06 10 67 26 84 / Brigitte 06 19 15 38 70
ATTENTION: Pour la période des vacances, s’inscrire auprès des animateurs (mail, SMS ou WhatsApp).
La randonnée pourra être modifiée ou annulée en fonction de la disponibilité des animateurs ou de la météo

Découvrir le parcours sur SityTrail

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/3018046-tigery—j-90-tigeryx-une-ville-a-la-campagne-/ »}]
Tigery, une ville à la campagne

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