Rando 1/2 journée, Le Millepattes, Servon
jeudi 3 septembre 2026 · Le Millepattes · Servon
Informations pratiques
Rando 1/2 journée Jeudi 3 septembre, 08h30 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-03T08:30:00+02:00 – 2026-09-03T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-03T08:30:00+02:00 – 2026-09-03T13:00:00+02:00
Stationnement : Parking Rue du Lac à Tigery (près de l’école)
Distance : 11,6 km – Dénivelé : 99 m
Responsables: Viviane 06 10 67 26 84 / Brigitte 06 19 15 38 70
ATTENTION: Pour la période des vacances, s’inscrire auprès des animateurs (mail, SMS ou WhatsApp).
La randonnée pourra être modifiée ou annulée en fonction de la disponibilité des animateurs ou de la météo
Découvrir le parcours sur SityTrail
Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/3018046-tigery—j-90-tigeryx-une-ville-a-la-campagne-/ »}]
Tigery, une ville à la campagne
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