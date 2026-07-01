Rando douce, Le Millepattes, Servon

Informations pratiques

Rando douce Lundi 24 août, 13h30 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-24T13:30:00+02:00 – 2026-08-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-24T13:30:00+02:00 – 2026-08-24T17:00:00+02:00

Stationnement : Parking Rue du Port aux Cerises à Draveil (accès

Centre)Distance: 6,4 km – Dénivelé : 60 m

Responsables : Jean Marc 06 60 36 24 56 / Brigitte 06 19 15 38 70

ATTENTION:Pour la période des vacances, s’inscrire auprès des animateurs (SMS, WhatsApp ou mail)

La randonnée pourra être modifiée ou annulée en fonction de la disponibilité des animateurs ou de la météo

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/3266001-draveil–l-37-bis-draveilx-le-port-aux-cerises-x6x1kmx/ »}]

Draveil, le Port aux Cerises