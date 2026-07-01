Rando douce, Le Millepattes, Servon
lundi 24 août 2026 · Le Millepattes · Servon
Informations pratiques
Rando douce Lundi 24 août, 13h30 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T13:30:00+02:00 – 2026-08-24T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-24T13:30:00+02:00 – 2026-08-24T17:00:00+02:00
Stationnement : Parking Rue du Port aux Cerises à Draveil (accès
Centre)Distance: 6,4 km – Dénivelé : 60 m
Responsables : Jean Marc 06 60 36 24 56 / Brigitte 06 19 15 38 70
ATTENTION:Pour la période des vacances, s’inscrire auprès des animateurs (SMS, WhatsApp ou mail)
La randonnée pourra être modifiée ou annulée en fonction de la disponibilité des animateurs ou de la météo
Découvrir le parcours sur SityTrail
Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/3266001-draveil–l-37-bis-draveilx-le-port-aux-cerises-x6x1kmx/ »}]
Draveil, le Port aux Cerises
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