Rando douce, Le Millepattes, Servon
lundi 17 août 2026 · Le Millepattes · Servon
Informations pratiques
Rando douce Lundi 17 août, 13h30 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-17T13:30:00+02:00 – 2026-08-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-17T13:30:00+02:00 – 2026-08-17T17:00:00+02:00
Stationnement : Parking intersection allée des Tilleuls et allée du Château à Villecresnes
Distance: 6,4 km – Dénivelé : 60 m
Responsables : Corinne 06 82 54 69 13 / Ghislaine 06 86 76 70 37
ATTENTION:Pour la période des vacances, s’inscrire auprès des animateurs (SMS, WhatsApp ou mail)
La randonnée pourra être modifiée ou annulée en fonction de la disponibilité des animateurs ou de la météo
Découvrir le parcours sur SityTrail
Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/3508917-villecresnes–l-50-foret-de-la-grange/ »}]
Forêt de la Grange
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