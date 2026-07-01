Rando douce, Le Millepattes, Servon

Informations pratiques

Rando douce Lundi 17 août, 13h30 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-17T13:30:00+02:00 – 2026-08-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-17T13:30:00+02:00 – 2026-08-17T17:00:00+02:00

Stationnement : Parking intersection allée des Tilleuls et allée du Château à Villecresnes

Distance: 6,4 km – Dénivelé : 60 m

Responsables : Corinne 06 82 54 69 13 / Ghislaine 06 86 76 70 37

ATTENTION:Pour la période des vacances, s’inscrire auprès des animateurs (SMS, WhatsApp ou mail)

La randonnée pourra être modifiée ou annulée en fonction de la disponibilité des animateurs ou de la météo

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/3508917-villecresnes–l-50-foret-de-la-grange/ »}]

Forêt de la Grange